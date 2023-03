Poste a tempo determinato Candidature entro il 19

Operatori di sportello appartenenti alle categorie protette. Li ricerca Poste Italiane, in Toscana e anche

a La Spezia, per assunzione a tempo determinato.

I requisiti minimi richiesti sono diploma di scuola superiore quinquennale e iscrizione al collocamento mirato con appartenenza alle categorie di cui all’art. 1 della Legge 6899 e grado di invalidità superiore al 45% (33% in caso di invalidità accertata dall’Inail). Saranno inoltre valorizzati ulteriori elementi come

il possesso della laurea. E’ possibile candidarsi

entro il 19 marzo.

Per Sda Express Courier il gruppo Poste seleziona

nel centro (e nord) Italia addetti alla logistica con disponibilità a lavorare su turni, anche notturni. In questo caso è richiesto diploma con votazione minima di 70100. Il contratto offerto è a tempo determinato. Per informazioni e per consultare tutte le posizioni aperte di Poste Italiane: www.posteitaliane.ititlavora-con-noi.html