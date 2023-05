Possibili ritardi per la raccolta rifiuti In particolare le utenze non domestiche

Sistema Ambiente comunica che, in occasione del passaggio del Giro d’Italia sul territorio di Lucca oggi la raccolta porta a porta dei rifiuti potrà subire alcune variazioni. In particolare gli operatori dell’azienda lucchese dei rifiuti ritireranno, come da calendario blu, la mattina a San Giusto e San Lorenzo di Brancoli (SS12 del Brennero), San Gimignano di Moriano (Ponte a Moriano) e Saltocchio (via Nazionale), San Cassiano di Moriano, San Lorenzo di Moriano, San Quirico di Moriano (SP25 o via provinciale del Morianese), Monte San Quirico, Cappella e Torre (Sp1 o via di Camaiore). Possibili ritardi e variazioni potrebbero invece verificarsi per il ritiro aggiuntivo di pannolini e pannoloni, programmato per il martedì pomeriggio in quelle zone, e per le utenze non domestiche: il recupero nel caso sarà effettuato il giorno successivo. Nella foto l’assessore Cristina Consani.