Possiamo incidere, migliorare

Due sono le cose: ridurre drasticamente la produzione dei rifiuti, migliorare le nostre scelte. La produzione mondiale dei rifiuti è aumentata, negli ultimi anni, in maniera esponenziale. Se proseguisse in questo modo, sarebbe veramente impossibile garantire un futuro ecosostenibile al nostro pianeta e alla popolazione che è destinata ad aumentare ulteriormente nei prossimi anni. Ridurre, riutilizzare e riciclare. Ecco le parole d’ordine per arrivare a realizzare la cosiddetta “Economia circolare”: dare una seconda vita a tutto ciò che giornalmente utilizziamo, partendo dall’effettuare correttamente la raccolta differenziata e dobbiamo farlo tutti e tutti i giorni. È necessario ridurre drasticamente la produzione dei rifiuti. Come farlo? Iniziare dai piccoli gesti di ogni giorno. Al posto delle bottiglie in plastica, ad esempio, potremmo utilizzare borracce in metallo e bottiglie in vetro che hanno una vita lunghissima rispetto alla plastica, consumando l’acqua del rubinetto. Quest’ultima indicazione pratica, tuttavia, spesso non è adottata a causa del fastidioso sapore di cloro contenuto nell’acqua potabile; una possibile soluzione potrebbe essere quella di mettere l’acqua in frigo in bottiglie di vetro, stappate per poche ore e il sapore di cloro sparisce. Ridurre l’utilizzo del Tetrapack che avendo più componenti (carta, plastica, alluminio) risulta quasi impossibile avviarlo al riciclo. Potremmo optare per l’acquisto di latte, succhi e altri liquidi venduti in contenitori diversi e preferire pile ricaricabili.