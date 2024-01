“Positiva l’iniziativa per riaprire il Di Simo“

Anche il presidente della Fondazione Pascoli di Castelvecchio, Alessandro Adami, interviene dopo la presa di posizione pubblicata domenica scorsa sulla Nazione dal prof. Umberto Sereni, soddisfatto - lui che è stato tra i primi sostenitori della riapertura dello storico Caffè Di Simo, ex Bar Caselli e in questi mesi ha lavorato fianco a fianco con il sindaco Pardini e l’assessore Mia Pisano a questo obiettivo -, per la decisione dell’amministrazione comunale di Lucca di riaprire l’antico "Caffè Di Simo" per farne un importante spazio culturale.

La Fondazione Pascoli peraltro era stata tirata in ballo domenica dallo stesso professor Sereni, assieme al Comitato Pucciniano, come soggetto da coinvolgere nel progetto, per lanciare le prime iniziative. Adami esprime a sua volta il plauso per la volontà dell’amministrazione comunale lucchese circa la possibilità, seppur per particolari momenti, di riaprire nella memoria di Alfredo Caselli un luogo che a fine ‘800 e inizio ‘900 è stato centro di incontro, di ritrovo di alto livello culturale, tra i più importanti a livello nazionale.

"Nell’ex Caffè Caselli si incontravano Puccini, Pascoli, Nomellini, D’Annunzio e basta citare questi nomi per capire che ritrovo era il Caselli – afferma Adami -. Per cui il mio plauso all’amministrazione comunale per aver deciso, nel corso di questo 2024, anno in cui tutta Italia ricorda il centenario del grande maestro Giacomo Puccini, di far ritornare l’ex Bar Caselli un luogo di alta cultura come lo era ai tempi di Pascoli e Puccini".

Adami ricorda nell’occasione di un recente incontro avuto con l’assessore alla cultura Mia Pisano, portato a conoscenza che la Fondazione Pascoli promuoverà a Lucca l’allestimento di una mostra presso sede della Fondazione Ragghianti dedicata a una passione comune che avevano Giovanni Pascoli e Giacomo Puccini, quella di fare fotografie. "Una mostra con foto scattate da Pascoli, da Puccini e anche da Alfredo Caselli negli anni della loro amicizia e di comuni sentimenti di interessi culturali e storici - sottolinea Adami -. La mostra riprende e amplia l’esposizione “Dell’Etereo sole. Giovanni Pascoli fotografo“ realizzata ed esposta nel 2023 prima a San Mauro e poi a Barga".

"Mostra che ora verrà arricchita dalle foto e da documenti fotografici legati a Puccini e Caselli. Parte della mostra che - fa sapere Adami - sarà curata dal prof. Umberto Sereni con la collaborazione della esperta culturale della Fondazione Pascoli Sara Moscardini. Sarebbe bello, visto l’indirizzo deciso per il Caffè Di Simo, che alcune delle foto e dei documenti di questa esposizione potessero essere ospitati anche dentro l’ex Caffè Caselli, proprio a testimonianza di quella bella amicizia".

Luca Galeotti