Porte aperte al festival “Acqua Mondo“ Esperti a confronto sulla sostenibilità

Taglio del nastro, ieri pomeriggio, al Festival “Acqua Mondo“ che resterà al Real Collegio fino a per celebrare i 130 anni della Croce Verde di Lucca. In questa prima giornata si è parlato dell’acquedotto del Nottolini con Lions Club Lucca Le Mura. Oggi spazio ai laboratori per le scuole primarie a cura di Geal (dalle 9 alle 13), mentre alle 15 si aprirà l’incontro sul tema “Acqua e architettura. Storia, salute e identità territoriale“ a cura

dell’Ordine degli Architetti, introducono Giulia Bertolucci e Debora Agostini, interverranno l’agronomo Massimo Rovai e la biologa Arianna Chines oltre all’architetto Bedini. Domani laboratori in attività con le scuole secondarie di primo grado a cura di Geal, poi presentazione del progetto Geal “Water Safey Plan“ volto a migliorare tutte le infrastrutture del servizio idrico per salvaguardare le risorse, dalle 10 alle 11.30. In programma anche il laboratorio dedicato agli studenti Pcto, dalle 14.30 alle 16, e quello a cura di Enel Italia Spa (ore 9-13) per le scuole secondarie di primo e secondo grado, e dalle 14 alle 18 aperto a tutta la cittadinanza. Alle 16 incontro su L’acqua per l’energia e la sostenibilità“ a cura di Enel Italia Spa. Nella foto l’assessore Simona Testaferrata.