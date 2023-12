Porte aperte al Carmine. Folla e tanta curiosità per il nuovo inizio “Un bene collettivo“

Bentornato Carmine, è il caso di dirlo. Ieri si sono spalancate le porte della ex chiesa del Carmine: tanta gente ha affollato l’ampia navata per l’iniziativa della società “4223” che gestirà la nuova vita di questo pezzo di storia tutta lucchese. Tanti banchi all’interno del “nuovo Carmine”: artigiani, musicisti, produttori locali, hanno non solo rallegrato la giornata ma fatto intravedere le potenzialità di un luogo da troppo tempo dimenticato e che, secondo i “magnifici sette” , ovverosia i giovani che costituiscono la società, aprirà i battenti – almeno per quanto riguarda le chiesa – nell’autunno del prossimo anno.

Ieri, è stata anche l’occasione per illustrare l’ambizioso progetto che la “4223” intende proporre alla città, in senso esteso ai cittadini: dai giovani all’associazionismo, dai produttori locali ai promotori di iniziative culturali, al mondo dell’associazionismo e dell’impresa sociale. Così, prima dell’inizio dei lavori alla chiesa, la “4223” ha spiegato quale sarà la filosofia ispiratrice attraverso una breve conferenza stampa aperta al pubblico. Matteo Gemignani, Bartolomeo Pampaloni, Marco De Santi, Giacomo Gregori, Lucia Mezzanotte, Alessandro Paoletti, Elena Pardini, si sono presentati al pubblico, sottolineando le loro caratteristiche. Da questo è emerso in tutti loro il desiderio di restituire alla città la voglia di “rimettere in piedi” la struttura del Mercato del Carmine (il chiostro e la piazza coperta dovrebbe essere pronta nel 2026).

“Ritrovandoci – spiega Matteo Gemignani, con esperienze professionali di avvocato di affari – abbiamo sentito un fuoco dentro per creare un progetto che restituisse il valore di ciò che stava sparendo”. Gli fa eco Bartolomeo Pampaloni, di professione regista: “Il Mercato del Carmine rappresentava in sé un serie di valori; ce lo ricordavamo come un luogo di incontro e questo crediamo di dover restituire alla città; il nostro obiettivo è quello di coinvolgere proprio i lucchesi; dalle loro idee – prosegue – dovrà vedere la luce il nuovo Carmine; ci siamo entusiasmati per provare a portare in città un luogo simbolo ma adattato ai giorni nostri”.

Conclude Gemignani: “Dovrà essere un luogo aperto e non concepito come un luogo privato; sarà un bene comune dei lucchesi e renderlo pubblico è la nostra missione”.

Maurizio Guccione