Porte aperte ai musei di Lucca: stasera ingresso libero

Tempo di “Bright Night“, la Notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori che avrà echi in ben 11 città della Toscana. Ai Musei Nazionali per la speciale ricorrenza – venerdì 29 settembre – si svolgeranno eventi inediti, a cura di Virginia Caramico, Ricercatrice in Storia dell’arte medioevale, Pasquale Focarile, Ricercatore in Storia dell’arte moderna, e Elena Pontelli, Ricercatrice in Archeologia, Scuola IMT. Si tratta di “Ti guido al Museo“, pensato come un momento di riflessione condivisa sull’accessibilità dei musei e delle relative narrazioni, consentirà ai visitatori di accostarsi alla storia dei Musei Nazionali di Lucca attraverso la presentazione di una selezione delle opere più rappresentative. I partecipanti saranno accompagnati da guide esperte dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, e tutti potranno sperimentare il modo in cui i visitatori affetti da disabilità visive fruiscono gli spazi museali e percepiscono i manufatti che vi sono esposti. Questo il programma: alle 17 visita al Museo Nazionale di Palazzo Mansi, alle 18.30 visita al Museo Nazionale di Villa Guinigi. In collaborazione con i Musei Nazionali di Lucca e l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti. E’ richiesta la prenotazione al link https:www.eventbrite.itebiglietti-ti-guido-al-museo-710233285877?aff=oddtdtcreator.

Intanto stasera porte aperte alle due pinacoteche dalle 9 alle 19.30 con ingresso gratuito per la speciale ricorrenza dell’Esaltazione della Santa Croce. Le prossime date speciali per il Museo Nazionale di Villa Guinigi sono sabato 23 settembre: ore 19.30-22.30 (ultimo ingresso ore 21.30) con l’apertura straordinaria serale in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, ingresso a 1 Euro, alle ore 21 è prevista una visita guidata a cura dello staff, dal titolo Passeggiata in Villa attraverso le opere scelte (è gradita la prenotazione al n. tel.: 0583496033). Domenica 24 settembre: ore 15-19 (ultimo ingresso ore 18) apertura straordinaria pomeridiana in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio: alle ore 16 è prevista una visita guidata a cura dello staff, dal titolo Incontri con Paolo Guinigi: la vita, le mogli, la Villa e gli artisti. A Palazzo Mansi sabato 16 dalle 15 alle 18 apertura al pubblico dell’Antico laboratorio di tessitura rustica Maria Niemack con visite dimostrative ai telai antichi, in collaborazione con l’Associazione Tessiture lucchesi APS. Sabato 23 settembre: ore 19.30-22.30 (ultimo ingresso ore 21.30) Apertura straordinaria serale in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, ingresso ad 1 euro.