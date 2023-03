Porta San Donato, vetrina turistica Punto di riferimento della promozione

Il castello di Porta San Donato nuova torna a svolgere una funzione centrale per le Mura di Lucca, per i cittadini e per la promozione della città. L’edificio che fu sede dell’Opera delle Mura nelle prossime settimane diverrà nuovamente un punto di riferimento per la promozione del monumento più amato dai lucchesi. Vi troveranno sede infatti attività relative alla valorizzazione delle Mura, attività turistico-culturali e sportive.

“Come già annunciato, abbiamo discusso di questo argomento con gli assessori più direttamente interessati e abbiamo deciso di accelerare e di concentrare l’attenzione dell’amministrazione verso il luogo più amato dai cittadini e dai turisti – afferma il sindaco Mario Pardini – il primo passo che abbiamo ritenuto necessario è quello di istituire di nuovo un punto fisico che sarà gestito direttamente dall’Ufficio Turismo e Sport per coordinare da qui tutte le attività organizzate sulle Mura, in collaborazione con altri soggetti come gli enti di promozione sportiva. Questa presenza rappresenta l’inizio di un’inversione di tendenza che porterà il Comune a presidiare nuovamente e ad utilizzare alcune strutture strategiche lungo l’anello verde del parco più importante della città”.

Gli assessori allo Sport e al Turismo Fabio Barsanti e Remo Santini esprimono soddisfazione per la nuova destinazione che apre la strada a rilevanti opportunità in un edificio facilmente individuabile di notevole valore storico. Il castello di Porta San Donato nuova è caratterizzato da un vasto spazio centrale con altre tre sale, servizi e due terrazze.