Porta Elisa in giallo per sensibilizzare sulla endometriosi

Per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’endometriosi, patologia che in Italia colpisce oltre tre milioni di donne, dalla sera del 26 marzo Porta Elisa si è colorata di giallo. Il Comune manifesta così la vicinanza a tutte le donne affette da una patologia ancora poco conosciuta e la cui diagnosi arriva spesso dopo un percorso lungo e dispendioso, vissuto con gravi ripercussioni psicologiche. L’amministrazione comunale ha previsto iniziative mettendo in pratica i contenuti della mozione proposta dall’ex consigliere comunale Marco Martinelli, approvata in Consiglio comunale nell’agosto 2020.