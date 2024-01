Porta a porta, come cambia la raccolta per i cittadini

A Castelnuovo sono entrate in vigore le modifiche alla modalità di conferimento dei rifiuti nel capoluogo dove la raccolta viene svolta con il sistema del "Porta a porta", al fine di migliorare, semplificare e agevolare il servizio. Le modifiche riguardano l’utilizzo obbligatorio di sacchi semitrasparenti che sono già stati distribuiti da Gea srl, di colore giallo da utilizzarsi solo per conferire il rifiuto "multimateriale" come plastica, lattine e vetro; di colore grigio da utilizzarsi solo per conferire il rifiuto "non riciclabile". Il Kit di sacchi distribuiti è stato calcolato per un utilizzo medio di 12 mesi. Una volta terminati l’utente può richiederne altri, recandosi presso l’Ecocentro di Gea srl, di via Pio La Torre nella zona industriale, o acquistarne di simili, cioè semitrasparenti. Il servizio verrà svolto in tutto il Capoluogo la mattina, dalle 7 in poi, ad esclusione del centro storico (zona gialla) dove la raccolta inizierà alle 9. Inoltre obbligo dell’utilizzo del bidoncino marrone per il conferimento del rifiuto "organico".

Dino Magistrelli