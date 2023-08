Porcari piange Andrea Della Nina Morto in moto dopo una caduta

Un boato che ha fatto scendere in strada gli abitanti della via Vecchia Romana, tra Altopascio e Badia Pozzeveri, nei pressi dell’autolavaggio, giovedì notte verso le 23. Purtroppo la tragedia si era già consumata. Un uomo a terra e il suo scooter Yamaha a diversi metri di distanza: Andrea Della Nina, 52 anni, residente a Lammari ma originario di Porcari, era sull’asfalto, esanime. Lanciato l’allarme, sono scattati i soccorsi da parte della centrale operativa del 118: sul posto sono giunte ambulanza e automedica. Il personale sanitario della Misericordia di Montecarlo e della Croce Verde di Porcari si è reso conto subito, però, che la situazione era disperata. Infatti per il centauro non c’è stato niente da fare. L’impatto deve essere stato violentissimo. Gli accertamenti stabiliranno se la caduta possa essere stata provocata da un malore o meno. Per il momento si sa soltanto che, per cause in corso di accertamento, l’uomo ha perduto il controllo del mezzo a due ruote ed è stato sbalzato di sella con violenza. Sul posto, per eseguire i rilievi, i carabinieri di Altopascio i quali sembrano escludere, almeno per il momento, il coinvolgimento di altri veicoli. Dove si è verificato il sinistro c’è un tratto rettilineo ed è un’arteria che non presenta mai traffico, specialmente di notte, era il vecchio tracciato, adesso percorso da chi abita in quella zona. Della Nina, conosciutissimo soprattutto a Porcari, ha lavorato nell’azienda di famiglia del settore casalinghi, ma dopo si era rimesso in gioco e aveva fatto i corsi ed era stato assunto come conducente di pullman.

Lascia la moglie e due figlie grandi, entrambe maggiorenni. "Una persona davvero per bene, buona, generosa, – ricorda il sindaco Leonardo Fornaciari, – era mio amico, quasi coetaneo, lui del 1971, io del 1972 e quando ho saputo il nome della persona coinvolta nel tragico schianto non volevo crederci. Per me non era possibile che fosse lui. Invece, purtroppo, è così". Un periodo davvero nero in Lucchesia per gli incidenti gravi e fatali. Infatti soltanto poche ore prima si era verificata un altro dramma sulle strade, sulla via del Brennero aveva perso la vita un pensionato di 75 anni di Livorno, ex musicista. Ma soltanto in questa settimana sono da ricordare anche due incidenti che hanno visto come protagonisti cicloamatori: lunedì a Marginone e martedì a Porcari.

Massimo Stefanini