Porcari, l'opposizione denuncia un bilancio 2022 con notevoli criticità

"Il tesoretto del 2017 del Comune di Porcari? Solo un ricordo. Il bilancio 2022 chiuderà con notevoli criticità". Lo afferma il gruppo di opposizione “La Porcari che vogliamo“, che aggiunge: "E’ sempre difficile rendere comprensibile ai cittadini un bilancio comunale - spiega Massimo Della Nina - , ma alcuni dati sono a nostro avviso molto preoccupanti. L’avanzo di un Comune si compone di quattro voci: parte accantonata, vincolata, destinata ad investimenti e disponibile. Quest’ultima è la quota liberamente spendibile, oggi è di soli 109mila euro. Nel 2018 si superava la cifra di 1.300.000 euro. Quindi l’avanzo disponibile oggi è 12 volte minore di quello di 5 anni fa".

"Questo fattore è rischioso - sostiene Della Nina - in quanto limita drasticamente la possibilità di spesa di fronte ad eventi imprevisti ed imprevedibili. Dove sono andati a finire, in appena 5 anni, oltre un milione e duecentomila euro? Probabilmente in una miriade di micro interventi tampone, dato che a Porcari non si vedono da tanto tempo gli interventi strutturali necessari alla nostra comunità".

"Ma il dato più preoccupante - prosegue Della Nina - è quello relativo alla quota di avanzo cosiddetta accantonata, risorse in fondi specifici a copertura di contenziosi o per crediti di dubbia esigibilità. Oggi la quota accantonata rappresenta il 79 per cento del totale di bilancio, ha raggiunto la cifra record di 5 milioni e 300mila euro. Quella che più volte ci è stata dipinta come una manovra prudenziale era in realtà un obbligo di legge dovuto ad una manifesta incapacità al recupero dei crediti".

Ma. Ste.