Porcari, i nuovi vertici dei centri commerciali

Un mix di esperienza e di novità. Prendono forma e diventano operativi i rinnovati organismi Confcommercio a Porcari, che hanno proceduto al rinnovo sia della locale delegazione dell’associazione, sia a quello del CCN Porcari Attiva. Una partecipata assemblea pubblica ha formato due consigli direttivi che poi hanno proceduto, a loro volta, a scegliere i due rispettivi presidenti. Per quanto riguarda la delegazione di Confcommercio Porcari Samuele Giannini, con Grazia Casanova sua vice. Completano il direttivo Carlotta Toschi, Paolo Toschi e Deborah Pasquini. Per il Ccn, carica di presidente per Dina Quiriconi, già consigliera del precedente direttivo del Ccn, che avrà come sua vice Barbara Pellicciotti. Poi, il direttivo Rosella Toschi, Marta Di Martella Orsi, Veronica Tambellini, Veronica Cacini e Paolo Di Giulio.

Ma.Ste.