Porcari e Montecarlo insieme nello sport e nella beneficenza

Insieme si vince. Fare rete, in sinergia, porta a buoni risultati. Ci sarà anche il gratuito patrocinio del Comune di Porcari alla Marcia ludico motoria denominata "Insieme si vince" a cura del Rotary Club Montecarlo Piana di Lucca in collaborazione con Atletica Porcari prevista in data 1 aprile. Si tratta di una manifestazione ricreativa aperta a tutti e a scopo benefico senza oneri di spesa a carico degli Enti. Si svolgerà sul territorio dei due Comuni confinanti. Si tratta di strumenti di aggregazione e di socializzazione e come strumento di valorizzazione del territorio. L’intero incasso dell’iniziativa sarà devoluto interamente interamente in beneficenza.

Entrambi i Comuni, Montecarlo e Porcari, sostengono manifestazioni di questo genere. Lo sport spesso rappresenta un mezzo per veicolare questo messaggio. Del resto, fino a qualche anno fa, questa simbiosi tra Porcari e Montecarlo, i cui territori si intersecano l’uno nell’altro, si è concretizzata con la squadra di calcio che si chiamava PorcariMontecarlo, arrivata fino all’Eccellenza. Vi saranno altre manifestazioni del genere nel 2023.

M.S.