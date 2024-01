Addio Artù, mascotte del paese. La comunità lo aveva adottato

Porcari (Lucca), 19 gennaio 2024 – Una mascotte. Un cane adottato da tutto il paese, ora diventato triste e addolorato come se fosse morto un amico. Una storia commovente, quella che arriva da Porcari dove il paese piange la scomparsa, un paio di giorni fa, di Artù. Di taglia piccola, ricordava la razza beagle; davvero tutti lo conoscevano, perché questo animale era sempre in giro in centro. Nessun padrone ufficiale, molti amici. Ma era impossibile non notarlo. C’è persino chi aveva sentenziato come Artù avesse capito tutto della vita, pur essendo il più fedele amico dell’uomo. Sapeva sfruttarne la generosità, ma senza legarsi troppo. Aveva imparato alla perfezione dove sfamarsi, sempre suscitando una simpatia innata. La leggenda racconta che Artù era solito aggirarsi alla pasticceria Giannotti la mattina, in orario di colazioni, dove rimediava sempre la sua. A pranzo si spostava alla trattoria da Rino, dopo una capatina all’uscita delle elementari e dove rimediava... l’antipasto, magari a base di merendine non consumate dagli studenti che vedendolo, lo coccolavano e lo rimpinzavano.

Il cane Artù

Gli aneddoti non mancano. Una volta è entrato nell’auto di una signora chiudendosi dietro lo sportello. Spesso si univa alle persone nelle passeggiate, quasi volesse accompagnarle, un habitué del parco della Girandola. Sui social si è scatenato l’affetto per questa bestiola tenera, affettuosa, pur non avendo nessuno e che si arrangiava come poteva. Del resto è la metafora della vita, umani compresi. E quando è deceduto ha lasciato un bel ricordo. In tanti gli hanno augurato di attraversare il ponte dell’arcobaleno, dove si dice gli animali passino dopo la morte. Una bella immagine, quella di Artù che zampetta allegramente nei colori dell’iride. I porcaresi lo vogliono ricordare così.