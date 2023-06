Porcari, "Aquapur usata solo come poltrona ben retribuita" dice La Porcari che Vogliamo

"Aquapur in questi anni è servita alla maggioranza che governa il Comune di Porcari solo come poltrona in più, ben retribuita (27.300 euro l’anno)".

Lo dice il gruppo di minoranza "La Porcari che vogliamo".

Sulla vicenda l’opposizione prosegue: "Scelte legittime – si legge in una nota - ma che non condividiamo minimamente e che segnano un discrimine tra la nostra compagine e la loro".

Una vicenda che l’opposizione continua a portare avanti, proseguendo nella polemica.

"L’unico interesse che deve avere il Comune di Porcari - proseguono - è, a nostro parere, quello di un depuratore moderno ed efficiente, che migliori la qualità della vita dei nostri concittadini, evitando i cattivi odori che ammorbano soprattutto la parte sud del paese e danno una pessima immagine del nostro Comune. Un depuratore delle dimensioni giuste, a salvaguardia del nostro ambiente, delle nostre acque, delle nostre falde, del futuro dei nostri figli. Obiettivi tuttora non raggiunti e gli unici che a noi e ai porcaresi interessano".

"Per questo – conclude la nota -laddove i cittadini ci dessero fiducia per governare il paese, interromperemo questa dinamica prevedendo che chi siederà nel cda di Aquapur non prenderà più alcun emolumento. Non è demagogia. La politica si deve scusare con i porcaresi per i ventennali ritardi sugli interventi di ammodernamento e ampliamento del depuratore" .