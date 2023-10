Domenica 29 ottobre, presso il Palazzetto dello sport di Porcari si svolgerà il 1 Trofeo Blu Ludovica, organizzato da Ginnastica Italia in collaborazione con Ritmica Montecarlo e Asi Campania e Toscana. L’evento si terrà dalle 9.30 alle 18. L’ingresso sarà libero a offerta per l’associazione Blu Ludovica per contribuire alle attività di aiuto psicologico e sociale.