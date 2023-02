Popolazione in calo ma non c’è il crollo

Calo demografico, Lucca contiene le perdite. A novembre 2022, gli abitanti delle tre province che formano la Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest erano 985 mila, ovvero il 27 per cento della popolazione regionale. Negli ultimi 11 mesi, il calo demografico dell’area è stato del -0,3 per cento, per circa 3mila residenti in meno, di cui mille a Massa-Carrara (-0,5 per cento), 1.350 a Lucca (-0,4) e 600 a Pisa (-0,1). Ma si può parlare di emorragia demografica nella provincia di Massa-Carrara, che in 10 anni ha perduto circa il 7% dei residenti (-14 mila unità). La provincia di Lucca ha invece contenuto la perdita al -3,3 per cento mentre la provincia di Pisa è rimasta sostanzialmente sui livelli di dieci anni fa.