Popolare Trebesto porta il calcio femminile per una settimana alla Leonardo Da Vinci La Popolare Trebesto e la scuola "Leonardo Da Vinci" di Lucca promuovono il calcio femminile per una settimana, spiegando ai ragazzi che non è più un gioco solo per maschi. Una parte teorica seguita da una pratica, per un movimento in forte espansione, con l'investimento su squadre giovanili femminili.