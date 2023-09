Ponticelli lesionati. Stop transito sulle vie di Mastiano e Nubache

2Dopo una verifica strutturale che ha messo in luce rilevanti problemi di stabilità, l’amministrazione comunale ha deciso la chiusura al traffico di due ponticelli su due strade comunali. Il primo è in via di Mastiano e Gugliano, a sud del centro abitato di Mastiano (tratto che scende verso Mammoli). Il secondo è su via delle Nubache fra Carignano e San Macario in Piano. Il terzo nella via di Ciciana sarà interessato solo da un restringimento della carreggiata.