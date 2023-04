Ponte Tambura, cittadini preoccupati: "I tempi si allungano?"

Torna a farsi sentire il Comitato "Ponte della Tambura Centro Storico" del comune di Vagli Sotto e i toni sono piuttosto allarmati. Al centro il viadotto storico, ma arrivato a fine vita, tra Vagli Sopra e Vagli Sotto sulla Sp 50 costruito nel ’55 su progetto dell’ingegnere Riccardo Morandi, chiuso al transito per gravi carenze strutturali dal 2020 e demolito il 5 novembre scorso. La demolizione controllata del Ponte della Tambura ha dato avvio alle opere di rifacimento con un cantiere aperto da 2,8 milioni di euro, della durata di 12 mesi. La preoccupazione del comitato è sul rispetto dei tempi di chiusura del cantiere e di completamento dell’opera.

"In questi giorni sta risalendo, la quantità di acqua nel bacino e dal cantiere aperto sono stati spostati in aree più elevate i mezzi al lavoro, come se l’attesa fosse per una nuova invasione di acqua nell’invaso artificiale, proprio dove l’abbassamento era uno dei requisiti fondamentali per i lavori".

Fiorella Corti