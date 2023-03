“Ponte sul Serchio, agli annunci seguono solo rinvii e ritardi“

“Si ripete il solito film, agli annunci della Provincia di Lucca, sulla realizzazione del Ponte sul Serchio, poi seguono rinvii e ritardi. La Provincia di Lucca ha annunciato che la procedura di gara per la direzione dei lavori è stata prorogata al 30 marzo rispetto alla scadenza prevista per il 16 marzo. Ancora annunci a cui non corrispondo fatti” dichiarano il Consigliere regionale di Fratelli d’Italia Vittorio Fantozzi, il segretario provinciale Riccardo Giannoni, il coordinatore comunale Marco Martinelli e il consigliere provinciale e capogruppo Fdi a Capannori Matteo Petrini.