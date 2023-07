Ponte Lombardini Partiti i lavori

Sono partiti anche i lavori riguardanti la parte superiore del ponte Lombardini, che collega il centro storico alla nuova Barga e che sorge lungo la strada provinciale 7. Lavori eseguiti dalla Provincia di Lucca con un investimento di oltre 250 mila euro. E’ stato istituito prima del ponte un senso unico alternato regolato da semaforo e si è iniziato a lavorare sulla rimozione delle "mattonelline rosse" dei marciapiedi che tante insidie hanno creato in questi anni a causa della loro scivolosità e della poca resistenza alle intemperie.

La ripavimentazione interesserà al momento solo il tratto che attraversa il ponte , ma che prossimamente dovrebbe interessare tutto il tratto che giunge fino a Largo Roma, con lavori in questo caso eseguiti dall’Amministrazione comunale. Proprio il 31 luglio in consiglio comunale una variazione di bilancio che dovrebbe individuare i fondi necessari anche a questo intervento. Oltre al marciapiedi, l’intervento sul ponte dopo i lavori già eseguiti nella parte sottostante, riguarderà l’intera pavimentazione della carreggiata con la ristrutturazione della copertura: insomma in programma la scarificazione del manto stradale, l’impermeabilizzazione della soletta in cemento armato e la successiva ripavimentazione della carreggiata, oltre, come detto alla ripulitura e al rinnovamento dei marciapiedi, nonché delle ringhiere protettive.

Per eseguire questi ultimi lavori della Provincia, è stato istituito anche un cantiere in Largo Emilio Biondi dove è stato disposto il divieto di sosta con rimozione forzata che resterà in vigore fino al 12 agosto. L’obiettivo è infatti di terminare l’intervento prima dell’avvio della fiera di Santa Maria e San Rocco.