Ponte di Rivangaio, lavori a Borgo a Mozzano: modifiche alla viabilità

Lavori in vista. A quanto comunicato dalla Provincia di Lucca infatti, da domani sarà interdetto parzialmente al traffico il ponte di Rivangaio, sulla strada provinciale n. 2 Lodovica per lavori di manutenzione sulla struttura. La Provincia ha emanato un’ordinanza restrittiva per la circolazione stradale sia in direzione Lucca-Castelnuovo Garfagnana, sia nel senso inverso di marcia.

La ditta Guidi Gino spa nei prossimi giorni dovrà sostituire i vecchi giunti dell’impalcato con nuovi giunti. La chiusura del ponte avverrà in tempi differiti: prima la corsia in direzione Castelnuovo-Lucca e, successivamente, a salire in direzione Lucca-Castelnuovo. Trattandosi di una delle due principali viabilità di fondovalle, la Provincia ha previsto, in accordo con la ditta, lavorazioni con traffico aperto a doppio senso di marcia utilizzando un tratto del vecchio tracciato della Lodovica per il transito a scendere verso Lucca, mentre i veicoli che saliranno verso Castelnuovo potranno utilizzare una delle due corsie del ponte del Rivangaio non oggetto di lavori.

Una soluzione che probabilmente produrrà dei rallentamenti alla circolazione stradale ma, essendo comunque un transito a doppio senso di marcia, limiterà di molto i disagi derivanti da un possibile senso unico alternato regolato da semaforo. La nuova regolamentazione stradale sarà indicata da apposita segnaletica in loco. I lavori di manutenzione della Provincia sul ponte di Rivangaio, condizioni meteo permettendo, dovrebbero concludersi venerdì 27 ottobre.