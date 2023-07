Ponte di Monte San Quirico a Lucca, lavori per la spalletta crollata

Non c’è pace per il ponte di Monte San Quirico. Due crolli a distanza di un anno esatto, dovuti a incidenti, ma l’anzianità della struttura certo non aiuta. Dopo quel 13 luglio 2022, quando un camioncino urtò e fece crollare cinque metri di spalletta, l’8 luglio scorso ecco il secondo incidente e il secondo crollo del parapetto, stavolta sul lato opposto. Da ieri la ditta incaricata dalla Provincia (nella foto di Alcide) è all’opera per ripristinare il tratto di muro precipitato nel fiume e poi recuperato, come già avvene lo scorso anno. Tempistiche per fortuna decisamente diverse rispetto a quel primo “fuori programma“, quando il cantiere si avviò solo a gennaio. I lavori sono iniziati ieri, questo fa ben sperare in una rapida e sicura soluzione. Come pure la speranza degli abitanti – preoccupati da un calo di attività nel cantiere nelle ultime settimane – è che il nuovo ponte veda la luce al più presto. Una vera e propria corsa contro il tempo.

L.S.