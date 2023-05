Ponte delle Catene Iniziano oggi i lavori

Scatteranno stamattina i lavori di restauro del Ponte delle Catene. Lo ha annunciato la Provincia e lo ha ribadito il sindaco di Borgo a Mozzano, PatrIzio Andreuccetti. In concomitanza con l’apertura del cantiere, il ponte verrà chiuso al transito pedonale.

La Provincia interverrà sulle parti lignee e sull’illuminazione del ponte. Per agevolare il transito pedonale, indispensabile per non isolare i due paesi che hanno servizi integrati a vicenda, è allo studio l’eventuale apertura parziale con una passerella laterale per il passaggio dei pedoni, così come accadde in occasione del restauro dei primi anni del 2000. Si prevede che i lavori dureranno 190 giorni.

Il progetto di adeguamento elaborato dalla Provincia per la parte economica, ammonta a 265mila euro complessivi: 150mila euro messi a disposizione dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e i restanti dalla Provincia e dai Comuni di Borgo a Mozzano e di Bagni di Lucca. L’intervento prevede la sostituzione delle parti lignee deterioratesi a causa degli agenti atmosferici.

I lavori riguarderanno tra gli altri, la sostituzione delle parti superiori della passerella (ossia il piano di calpestio), ma anche dei travicelli sottostanti il tavolato centrale, il rinforzo strutturale di 14 dei traversi principali. Saranno rimosse anche le 37 plafoniere inserite nella parte sottostante il corrimano, sostituite con altre che avranno una prestazione analoga e dimensioni tali da permettere la sistemazione di nuovi corrimani.

Marco Nicoli