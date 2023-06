Ponte delle Catene, è polemica "Nessun passaggio pedonale Tempi dilatati e lunghe attese"

Iniziativa di protesta ieri mattina in piazza a Chifenti contro la chiusura per lavori del Ponte delle Catene, con la partecipazione di cittadini, di commercianti del posto e consiglieri comunali del centro destra dei comuni di Borgo a Mozzano e Bagni di Lucca, tutti preoccupati per i disagi e i danni determinati dai prolungati tempi del restauro, il cui termine è previsto fra 180 giorni. In particolare viene contestato il fatto che non sia stata allestita una passerella temporanea, per consentire almeno il passaggio pedonale, così come fu fatto vent’anni orsono. Come si sa, Chifenti, frazione del comune di Borgo a Mozzano, gravita per tutti i servizi essenziali su Fornoli, frazione del comune di Bagni di Lucca e il Ponte delle Catene è l’unico collegamento attraverso il torrente Lima. La via alternativa, sulla statale del Brennero e la via regionale 445, allunga il percorso di circa 2 Km, in condizioni anche di pericolosità per il traffico elevato. Claudio Gemignani e Annamaria Frigo, consiglieri comunali di Bagni di Lucca ed Yamila Bertieri di Borgo a Mozzano spiegano: "I lavori, avviati come da progetto nel maggio del 2021, furono subito interrotti, infatti le condizioni del tavolato da restaurare erano peggiori di quelle preventivate, tanto da dover intervenire anche sulle travi portanti sottostanti e non soltanto sul camminamento. Ciò ha portato ad una dilatazione dei tempi, dato la necessità di fare un nuovo progetto. Al di là di questo, siamo favorevoli ai lavori, ma da parte nostra è sempre stata richiesta una passerella pedonale per agevolare la popolazione." Nel gruppo di cittadini mobilitati una famiglia marocchina con due figli che frequentano la scuola elementare a Fornoli.

Ci dice la mamma Najat Lotfi: "Abitiamo a Chifenti da oltre sei anni, i bambini vanno a scuola a Fornoli, ma adesso senza il passaggio sul ponte dobbiamo fare a piedi un lungo tratto pericoloso. In questa situazione ci sono altre famiglie di Chifenti, il disagio è notevole." Riccardo Guarascio, commerciante della piazza, ricorda che, al di là dei danni ai negozi, la situazione mette molto in difficoltà gli anziani del paese impediti a recarsi a Fornoli per svolgere servizi importanti, magari in banca, alla farmacia, all’Ufficio postale "Molti – aggiunge – sono in difficoltà anche per andare a messa, perché la chiesa di riferimento da anni, anche per ragioni di spostamento è diventata Fornoli"

Marco Nicoli