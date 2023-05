Ponte delle Catene chiuso al transito

Scatterà il 10 maggio la chiusura al transito pedonale del Ponte delle Catene che collega Fornoli a Chifenti: una struttura simbolo del territorio della Mediavalle di competenza dell’amministrazione provinciale. A seguito dell’allestimento, in questi giorni, del cantiere per i lavori di messa in sicurezza e manutenzione dell’antico ponte, infatti, da quella data inizieranno le opere previste dal progetto di adeguamento elaborato dalla Provincia e che, per la parte economica, ammonta a 265 mila euro complessivi: 150 mila euro messi a disposizione dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e i restanti dalla Provincia e dai Comuni di Borgo a Mozzano e di Bagni di Lucca. I lavori al ponte disegnato dall’architetto Nottolini (datato 1860) dovevano essere già iniziati nei giorni scorsi, ma un piccolo cantiere preesistente vicino al Ponte ne ha ritardato l’allestimento.

L’intervento prevede la sostituzione delle parti lignee deterioratesi a causa degli agenti atmosferici. I lavori riguarderanno la sostituzione delle parti superiori della passerella (ossia il piano di calpestio), come il tavolato centrale e quello dei marciapiedi, quella dei travicelli sottostanti il tavolato centrale, il rinforzo strutturale di 14 dei traversi principali, i quadrelli fermapiede e il corrimano in legno. Saranno rimosse, inoltre, le plafoniere con corpo in alluminio, inserite nella parte sottostante il corrimano, nonché i relativi alimentatori. Le 37 plafoniere saranno sostituite con altre che avranno una prestazione analoga e dimensioni tali da permettere la sistemazione di nuovi corrimano. I lavori dureranno 190 giorni. Da valutare successivamente l’eventuale apertura parziale ai pedoni.