Ponte delle Catene a Fornoli: In visita anche le Figlie di Nazaret

La riapertura del Ponte delle Catene, avvenuta venerdì scorso con la fine lavori e la cerimonia di inaugurazione del restauro del calpestio in legno e del resto del tavolato, che ha restituito la monumentale opera dell’architetto Lorenzo Nottolini ai suoi antichi splendori, ha avuto una vasta eco in tutta la Provincia ed anche oltre. In questi giorni prossimi al ferragosto sono stati molti i visitatori che hanno voluto compiere un’escursione tra Fornoli e Chifenti per vedere da vicino il Ponte rimesso a nuovo. Tanti turisti, fra cui famiglie intere, alcuni giunti anche in camper altri in motocicletta che si sono scattati fotografie in gruppo e gli immancabili selfie sul ponte, impressionati dalla dimensione storico-artistica del monumento. Tra i tantissimi visitatori non è mancata una gradita sorpresa, per certi versi inaspettata: cinque sorelle dell’Ordine le Figlie di Nazaret, che fino allo scorso anno gestivano l’asilo Sacro Cuore a Ponte a Serraglio, hanno organizzata una gita insieme per tornare sul ponte. Approfittando anche per fare un controllo all’edificio, tuttora in disuso, dell’ex scuola materna.

Marco Nicoli