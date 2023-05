“Ponte dei Libri“, spazio agli autori di storia locale

Libri, territorio e comunità sono i protagonisti di "Il Ponte dei libri": il nuovo progetto dell’amministrazione comunale di Borgo a Mozzano, in collaborazione con la biblioteca "Fratelli Pellegrini", che mira a valorizzare i libri che parlano dei luoghi borghigiani, della loro storia e dei loro personaggi più caratteristici. L’iniziativa è rivolta agli autori locali, o molto legati al territorio, che vogliono promuovere e presentare il proprio libro direttamente sulla riva sinistra del Serchio, all’altezza del monumento-simbolo della provincia di Lucca: il volume proposto dovrà essere dedicato alla Valle del Serchio ma anche della Lucchesia in generale. Il bando di partecipazione è disponibile sul sito del comune (www.comune.borgoamozzano.lucca.it). Per ulteriori informazioni: responsabile dell’ufficio, Laura Magnani (0583.820441 [email protected]).