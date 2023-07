Ponte Badia Pozzeveri, le proteste I cittadini: "Vogliamo il senso unico"

Senso unico. E’ quello che invocano residenti e chi si trova a transitare sul ponte di Badia Pozzeveri, frazione di Altopascio, che scavalca la Firenze-Mare. L’intervento ha suscitato proteste soprattutto per le dimensioni anguste della carreggiata, attualmente a doppio senso di marcia.

"E’ vero che anche prima c’erano difficoltà per due veicoli a scambiarsi – dichiarano gli abitanti del luogo – ma allora bisogna prevedere un senso unico. Certo, l’opera realizzata da Autostrade è adesso più sicura, poiché ci sono i parapetti che evitano che qualcuno cada direttamente sulla A11, un piccolo marciapiede che consente il passaggio pedonale in sicurezza rispetto a prima dove una persona a piedi rischiava la vita ogni secondo, schiacciata tra un mezzo in transito e il muretto. I lavori eseguiti sono ok. Ma c’è da considerare anche la sicurezza della circolazione. In questa maniera è difficile poter passare, potrebbero verificarsi incidenti. Quando riapriranno le scuole questa arteria è spesso utilizzata come scorciatoia, se ne vedranno delle belle".

Sulla vicenda interviene Mario Sarti, Altopascio Verde Socialista che ha appoggiato la maggioranza attuale: "Il senso unico sarebbe fondamentale. Qui però è il Comune che dovrebbe prevederlo, studiando possibili alternative, ad esempio da un lato via della Fossetta e la Bientinese, oppure utilizzando via dei Marconi. Oppure creare una stradina ad hoc in quella zona, diventando un passaggio sicuro. Anni fa ci venne messo un semaforo in prossimità del ponte, ma dovettero eliminarlo perché creava rallentamenti. Poi c’è stata anche la questione dell’acquedotto che attraversa quella zona. Non è semplice – chiosa l’ex consigliere comunale – trovare il giusto compromesso. Ma il senso unico aiuterebbe".

Massimo Stefanini