"Ponte all’Abate stop prolungato"

Cittadini, turisti e imprenditori, danneggiati dall’ennesima chiusura prolungata di Ponte all’Abate, a cavallo fra le province di Lucca e Pistoia, stavolta vogliono risposte concrete e non discorsi fumosi. Il 9 gennaio – dichiarano i Consiglieri regionali di Fratelli d’Italia Vittorio Fantozzi, Capogruppo, e Alessandro Capecchi, Vice Presidente della Commissione Trasporti e Infrastrutture – un’ordinanza della Provincia di Pistoia ha stabilito che il ponte di Ponte all’Abate rimarrà chiuso per altri tre mesi, dopo il lungo stop del 2024, e nonostante il sopralluogo di Giani, fatto quasi alla chetichella ma col solito contorno di promesse, è cresciuta la paura e la rabbia dei commercianti di Ponte all’Abate e Collodi, che stanno pagando un prezzo elevato dall’allungamento dei tempi dei lavori.

Ma anche quella di chi opera – pensiamo solo al comparto della carta - nel versante lucchese del ponte. Abbiamo perciò presentato un’interrogazione al Presidente della Giunta Regionale per avere informazioni molto precise. Se non ritiene opportuno sollecitare l’amministrazione comunale a far sì che la polizia municipale di competenza rispetti i divieti di circolazione per i mezzi pesanti e il rispetto dei sensi unici.