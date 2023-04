Ponte: agriturismi sold out Bontà, verde ed “enduro“

Ponte Pasquale da tutto esaurito nei 230 agriturismi della provincia, al punto che da solo vale un terzo delle presenze del mese di aprile. Dalla Garfagnana alla Versilia il ponte pasquale vola verso i numeri del periodo pre-pandemico. Saranno cinquemila coloro che pranzeranno in agriturismo dove le ricette della cucina tradizionale preparate dai cuochi contadini la fanno da padrone insieme alla voglia di stare all’aria aperta.

Segnali incoraggianti anche per i pernottamenti con due strutture su tre che hanno esaurito la disponibilità di posti letto. E’ quanto emerge da un monitoraggio di Terranostra Lucca, l’associazione degli agriturismi di Coldiretti, in vista del ponte pasquale che stima in mezzo milione di euro il giro d’affari. “Dal livello di richieste che abbiamo anche il 1 maggio e già per la prossima estate possiamo dire che la pandemia è alle spalle. Le richieste sono moltissime soprattutto dall’estero. – spiega Francesca Buonagurelli, Presidente Terranostra Lucca –. La ristorazione a km zero è richiestissima e le strutture che propongono pranzi e cene sono quasi al completo. Possiamo finalmente tornare ad offrire ai turisti e ai nostri ospiti un’esperienza completa e spensierata immersi nella nostra meravigliosa campagna”.

L’anno scorso, secondo l’elaborazione dei dati Istat di Coldiretti, è stato un anno da record con oltre 35 mila arrivi, il 24% in più rispetto al 2019 che era stato l’annus mirabilis per il turismo rurale locale e ben 155 mila presenza in crescita del 16% determinando un volume d’affari, per i soli pernottamenti, di 10 milioni di euro. “Il 2022 è stato un anno formidabile ma ci sono i presupposti – prosegue la Presidente di Terranostra – per fare ancora meglio. Una presenza su due arriva dai turisti stranieri che amano la nostra terra, la nostra cucina e la nostra semplicità”. A determinare il forte rilancio dell’accoglienza rurale è la grande capacità delle aziende agrituristiche di proporre a fianco di pernottamenti, cucina tipica locale e servizi, attività che spaziano dalle visite in cantina all’equitazione, dall’aperitivo tra i filari alle fattorie didattiche, dai corsi di cucina, all’escursionismo e trekking a cavallo, dallo yoga alla tree-therapy, libri e incontri all’ombra di alberi secolari. Fino a novità assolute come l’agrienduro, in sella a moto elettriche nelle macchie boscose.

L.S.