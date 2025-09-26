Ponte a Serraglio- Fornoli, via ai lavori di asfaltatura

Lucca, 26 settembre 2025 - Viene rimessa a nuovo la SP18 Ponte a Serraglio-Fornoli, grazie ai lavori di asfaltatura che iniziano lunedì 29 settembre. La Provincia di Lucca, infatti, prosegue nel suo lavoro di messa in sicurezza della viabilità provinciale, attraverso interventi che vanno a sistemare quelle strade che sono state individuate come aventi bisogno di lavori urgenti. Nel caso particolare della SP18, la necessità maggiore era proprio un rifacimento del manto stradale, che viene rifatto grazie a un progetto per le Aree interne del Mit, con il quale l’ente di Palazzo Ducale ha intercettato un finanziamento di circa 100mila euro, che permette di effettuare un intervento completo e risolutivo delle criticità che si erano evidenziate nel tempo e che prevede una particolare cura soprattutto per il centro abitato di Fornoli. Sui lavori è intervenuta anche l’amministrazione comunale di Bagni di Lucca: «Ci siamo da sempre interfacciati con la Provincia per ottenere un intervento che mettesse in sicurezza questa importante viabilità - dicono gli amministratori - e, grazie alla collaborazione che si è instaurata, adesso vediamo che gli impegni presi con il vicesindaco Sebastiano Pacini che si è fortemente speso per questo intervento, si realizzeranno e risolveranno i problemi su questa strada».