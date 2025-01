“Pompieropoli“ dalle 10 alle 18 per i bambini

E’ uno degli appuntamenti più attesi nel giorno della Befana. Oggi dalle 10 alle 18 piazza del Giglio ospiterà “Pompieropoli 2025” con Befana e Motoraduno solidale organizzato dai Vigili del Fuoco. Ci saranno giochi e attività per bambini con percorsi a tema sull’attività dei Vigili del Fuoco e sulla sicurezza domestica. Per i più piccoli sarà il modo per divertirsi imparando e alla fine riceveranno il diploma di “Pompiere per un giorno”. Iniziativa a offerta libera, ricavato in beneficenza all’associazione “L’amore non conta i cromosomi Aps”. Sono coinvolti Vespa Club Lucca, Moto Club Lucca e l’associazione amici di Barsanti e Matteucci.

Ieri all’ospedale San Luca la Befana dei Vigili del Fuoco ha consegnato regali e calze ai bambini in Pediatria, in collaborazione con l’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco, UNICEF, Comitato San Francesco e Polizia.