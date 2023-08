Pomeriggio di festa con tesseramento e musica di Maria Elena

1Il Centro Donna Lucca invita socie e simpatizzanti all’incontro di venerdì 15 settembre “Condividere, partecipare, progettare” alla Pecora Nera (ore 17,30 via della Quarquonia, 1). Sarà un’occasione per stare insieme e riflettere, la serata si concluderà con un brindisi e un intervento musicale di Maria Elena Lippi e la sua chitarra acustica. Per tutta la durata dell’assemblea sarà possibile sottoscrivere o rinnovare la tessera dell’associazione