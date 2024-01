Politiche sociali. Accordo coi sindacati

Firmato a Pescaglia il protocollo di intesa territoriale con i rappresentanti sindacali di Cgil, Cisl e Uil. E’ ormai consuetudine per l’amministrazione Bonfanti ricercare la condivisione con i sindacati in merito alle misure messe in atto dal comune in materia di interventi nel campo sociale e rivolti alla difesa del potere di acquisto dei cittadini, con particolare attenzione alle fasce più deboli della popolazione.

Tra i principali temi trattati, il sostegno agli anziani e alle famiglie disagiate, le politiche abitative, la Tari; azioni rivolte al contrasto e alla lotta all’evasione e all’elusione fiscale e contributiva, i servizi scolastici e il diritto allo studio, ambiente, salute, sicurezza sul lavoro; sicurezza del territorio, servizi socio sanitari e politiche di genere.

Dice l’assessore al sociale Beatrice Gambini: “Come amministrazione riteniamo fondamentale mantenere la buona pratica della concertazione preventiva per definire accordi condivisi che interessano il settore sociale. Riuscire ad indirizzare gli interventi verso i bisogni rilevati, grazie anche alla stretta collaborazione con le rappresentanze sindacali, ci consente di attivare misure a sostegno delle famiglie sempre più puntuali e mirate. Ringrazio gli uffici per l’importante lavoro svolto e i rappresentanti sindacali per il loro prezioso contributo“.

Conclude il sindaco, Andrea Bonfanti: “Il confronto aperto con chi è in contatto ed opera quotidianamente con lavoratori e pensionati, ci aiuta ad avere il polso della situazione e a capire se stiamo andando nella giusta direzione, a sostegno delle esigenze concrete delle persone“.