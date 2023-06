"Politica, passione iniziata con la sua discesa in campo"

"Riposi in pace, Presidente". Alle decine di migliaia di manifestazioni di affetto verso Silvio Berlusconi, che arrivano da tutto il mondo, si aggiunge quella del sindaco Mario Pardini, il cui ingresso in politica, come per tanti altri, a partire dagli anni ‘90 del secolo scorso, è stato segnato dalla folgorazione per il Cavaliere di Arcore. Pardini, con commozione, lo ha ricordato in un post sul suo profilo Facebook.

"Ricordo ancora il 6 febbraio del 1994. Partii da solo nella notte dalla mia città – scrive – per recarmi a Roma, in occasione della convention del neonato partito di Forza Italia: ero il primo presidente dei giovani di Lucca. La passione per la politica attiva iniziò proprio con la discesa in campo di Silvio Berlusconi. Poi nello stesso anno ci furono le elezioni amministrative nella mia città, la prima campagna elettorale, che non andò come speravo. Così abbandonai la politica per intraprendere prima una carriera nella finanza a Londra e un’azienda di produzione di vino in Argentina".

Un legame, quello con Berlusconi, che non si è però mai spezzato e che è arrivato sino ai giorni della sua elezione da sindaco.

"Ebbi la possibilità di rivedere Silvio Berlusconi nel 1997 a Villa Gernetto – aggiunge – e poi anni dopo nel corso di una visita ad Arcore, a pochi giorni dalle elezioni che mi hanno visto eleggere sindaco di Lucca. Il giorno della chiusura della campagna elettorale – sia primo turno che al ballottaggio – portavo una cravatta regalatami dal Presidente. Il 27 giugno del 2022, al primo giorno di insediamento, ricordo benissimo la telefonata ricevuta da Silvio Berlusconi per farmi i complimenti".