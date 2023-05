Poco spazio nei cimiteri Revoca per 70 loculi

Il Comune di Montecarlo non può, al momento, prevedere la costruzione di un nuovo cimitero o ampliare quello attualmente esistente in località Vivinaia. C’è quindi un bisogno notevole recuperare volumi per il caro estinto. Come possono essere recuperati? E’ stato avviato il procedimento di revoca delle concessioni per 73 loculi ubicati nel blocco numero 2 bis, censito come i colombari costruiti sui muri di cinta del camposanto comunale, conosciuto in paese anche come blocco "Urbani 2 bis". Tutto ciò a causa di una grave situazione di insufficienza di spazi rispetto al fabbisogno. In base all’articolo 97 del regolamento di polizia mortuaria del Municipio, si dispone che le concessioni a tempo determinato di durata eccedente 90 anni, rilasciate anteriormente all’entrata in vigore del DPR 803 del 1975, potranno essere revocate quando sono trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell’ultima salma. Con la delibera 54 dei giorni scorsi sono stati individuati i loculi che possono essere assoggettati a revoca.

Il Comune avvisa che nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione di questo avviso o dalla notifica ai soggetti reperibili, ai parenti, gli interessati potranno presentare opposizioni o osservazioni e decorso questo termine si procederà ad eseguire la revoca della concessione e all’acquisizione al demanio dei loculi, con pronunciamento sulle eventuali osservazioni pervenute. Per informazioni ci si può rivolgere all’Ente di via Roma, al responsabile del procedimento, dottoressa Valentina Ninci. Ritrovare i familiari, se in vita a loro volta, non sarà facile.

