"Poco personale e lavoratori ancora precari"

Carenza di personale, troppi straordinari, difficoltà a programmare le ferie e a coprire i turni, mancata trasformazione dei part time verticale in full time. Sono le problematiche denunciate dai sindacati all’interno di Sistema Ambiente e che hanno portato Fp Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti ad aprire lo stato di agitazione. Problematiche che, spiegano i sindacati "sono state esposte nell’incontro del 29 marzo, ma che Sistema Ambiente continua a non voler riconoscere - si legge nella nota - Il personale è insufficiente, il che vuol dire ore di straordinari che rappresentano un disagio per gli operatori, nonché pesanti ripercussioni sui servizi alla città. A questo va aggiunto che 19 lavoratori, assunti con part time verticale per 6 mesi l’anno (su cui Cgil Cisl e Uil erano contrari fin dall’inizio) dovrebbero restare, secondo l’azienda, in condizione di precarietà, 6 mesi su 12, e per i restanti 6 dovrebbero rimanere a disposizione dell’azienda, senza reddito, per coprire picchi di lavoro e ferie. A nulla servono, per quanto ci riguarda, i tentativi di prendere tempo accampando imminenti ingressi di nuovi soci privati, che come ben sappiamo sono legati alle procedure fallimentari dell’ex socio privato (Daneco). Tant’è che, a quanto ci risulta, il consigliere di amministrazione delegato al personale è lo stesso curatore del fallimento".

A questo punto la pratica passa sul tavolo della Prefettura. L’incontro per il tentativo di conciliazione è fissato per il 14 aprile.