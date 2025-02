Pochi giorni per candidarsi al servizio civile. Due posizioni aperte alla Croce Rossa

Ancora pochi giorni per iscriversi al bando nazionale per il Servizio civile universale. Il bando - aperto a tutti i giovani di età compresa tra i 18 e 28 anni (29 non compiuti) – prevede due posti disponibili anche al comitato della Croce Rossa Italiana di Lucca. L’impegno sarà di 12 mesi con un orario di servizio pari a 25 ore settimanali ed un rimborso di 507.30 euro mensili. La scadenza per le domande da parte dei giovani è indicata al 18 febbraio alle ore 14 (all’indirizzo domandaonline.serviziocivile.it/). Per i cittadini italiani è possibile accedervi solo con Spid. “È possibile presentare una sola domanda di partecipazione, pertanto invitiamo a consultare i Progetti e le sedi in cui saranno espletati, nella sezione dedicata ai progetti – è l’invito della Croce Rossa–. Successivamente alla chiusura del Bando, tutti i candidati dovranno sostenere una selezione che sarà effettuata dalla sede per cui hanno presentato domanda“. Nella sezione dedicata alle “Selezioni”, verrà pubblicato il calendario di convocazione ai colloqui almeno 10 giorni prima del loro inizio. Poi saranno pubblicate le graduatorie e la data di avvio in servizio. (Info Croce Rossa: 0583 341216 o [email protected]).