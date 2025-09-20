Pochi elettori nelle zone montane. Renaio resta senza la sua sezione

Tempo di elezioni con l’avvicinarsi della tornata per le regionali del 12 e 13 ottobre, ma con una novità, per quanto riguarda le operazioni di voto, per una manciata di elettori del comune di Barga.

L’Amministrazione Comunale di Barga ha deciso infatti nei giorni scorsi per la soppressione di una delle sezioni elettorali presenti nel comune. La più piccola, ovvero la sezione 11, quella relativa alla frazione montana di Renaio che dalle prossime elezioni none esisterà più. II motivo, annunciando la novità, lo ha spiegato l’Amministrazione Comunale.

Nella sezione 11 il numero di votanti che si è registrato ad ogni tornata elettorale, negli ultimi anni è stato molto esiguo: alle politiche del 2022 furono 43 i votanti; alle comunali del 2024, 47; alle europee sempre del 2024 furono 48. Insomma, un numero esiguo che rischiava di rendere il voto dei pochi abitanti semi-palese e quindi di non rispettare la segretezza del voto degli elettori.

"Così l’Amministrazione, anche se a malincuore, ha deciso di spostare il seggio unendolo agli elettori della sezione n.10, che si trova presso la scuola primaria di Via Roma in Barga Capoluogo – spiega il comune – tutto questo dopo aver sentito i pareri delle autorità e degli enti preposti".

Il Comune spiega ancora che la presenza in questi decenni della piccola sezione era motivata dal fatto della distanza dal capoluogo e di collegamenti non proprio agevoli, ma il progressivo ridursi del numero dei votanti ha portato a dover prendere la drastica decisione del suo spostamento definitivo.

Per agevolare la popolazione della frazione di Renaio l’amministrazione comunale ha però previsto tre corse di trasporto, due la domenica 12 (una al mattino ed una al pomeriggio), ed una Lunedì 13 (la mattina), ed i cui orari saranno comunicati a breve.

I nuovi certificati elettorali sono stati consegnati in questi giorni agli abitanti di Renaio e dintorni con il nuovo numero di sezione e la nuova ubicazione del seggio elettorale.

Luca Galeotti