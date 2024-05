"Poche risposte e tante domande"

Nuova nota dei comitati ambientali della Piana, firmato da Liano Picchi. "Verità sull’impianto pannoloni che dovrebbe sorgere a Salanetti, ma nessuna risposta è arrivata, tranne la rassicurante quanto banale narrazione che si tratta di una “grande lavatrice”. Ripetiamo la domanda perché interessa sicuramente a tutti gli utenti Ascit che rischiano di vedersi aumentare la bolletta a dismisura e non solo ovviamente ai residenti della parte centrale della Piana interessati dall’impatto ambientale".

"La notizia che l’unico impianto sperimentale esistente aveva cessato di funzionare non è certo un dettaglio di marginale interesse! Allarghiamo la domanda anche al Consigliere Campioni che è stato delegato a rassicurarci a mezzo stampa e che ci risulta sia tra coloro che si sono recati a Treviso a visionare l’impianto. Visti anche gli inutili tentativi di raggiungerlo a mezzo telefono e sms, cogliamo l’occasione per chiedergli anche se l’impianto è stato portato in Commissione Ambiente di cui ne è il Presidente. Da alcune sommarie indagini non ci risulterebbe, ma speriamo almeno su questo di essere rassicurati, poiché sarebbe veramente grave che la localizzazione di un impianto del genere fosse stato taciuto alla stessa commissione".