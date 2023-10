“Poca manutenzione. Non ha retto il reticolo minore“

Oltre cento millimetri di pioggia in 24 ore. E’ questa la quantità di acqua precipitata durante la giornata di mercoledì scorso a Lucca. Lo fa notare il presidente del Consorzio 1 Toscana Nord, Ismaele Ridolfi, commentando il giorno seguente la straordinaria quantità di acqua caduta in lucchesia.

"Quando parliamo di precipitazioni – afferma – dobbiamo far capire alla gente che quella avvenuta a Lucca, rappresenta oltre 100 litri di acqua per metro quadrato in 24 ore; una quantità impressionante che si è abbattuta principalmente sulla città e nella Piana; in Versilia, per esempio, la situazione è stata nettamente migliore".

Ridolfi fa una stima riferendosi alla tenuta di fossi e canali rispetto ai quali il Consorzio ha competenza diretta: "Abbiamo affrontato bene la situazione – prosegue il presidente – i corsi d’acqua principali hanno svolto bene la loro funzione e infatti non sono esondati; quello che non ha retto è il reticolo minore, quello periferico delle canalette: del resto non è pensabile ipotizzare una modifica rispetto alle dimensioni di queste, ma indubbiamente il fatto che non vi sia più una loro manutenzione, a fronte magari di interventi di “tombatura” oppure per scarsa pulitura di tombini e chiaviche, rappresenta ciò che poi alla fine si è verificato: piccoli allagamenti perché il reticolo, appunto, non assolve più il suo ruolo".

La periferia della città, con le zone maggiormente urbanizzate, ha infatti risentito degli allagamenti. Stessa sorte per la Piana, dove nel capannorese, per esempio, le strade si sono trasformate in piccoli torrenti. Ma qui il fenomeno è inverso perché spesso la colpa va ricercata nell’abbandono dellee zone a vocazione agricola: il reticolo un tempo annesso ai campi, è in stato di incuria da parte dei privati e appena le piogge si fanno più intense, esonda.

"Abbiamo notato – prosegue Ridolfi – come il problema derivi proprio dalla mancata tenuta delle canalette che hanno causato piccoli allagamenti diffusi; a Sant’Anna come a Monte San Quirico, in località “Bamboro”, è successo questo. Come Consorzio siamo soddisfatti perché a fronte di un evento di questa portata il sistema di nostra competenza, monitorato costantemente, ha retto bene".

Ridolfi avanza anche una personale opinione: "Questo tipo di urbanizzazione non regge più, ormai lo vediamo qui come in altre parti del Paese".

Il dato-sentinella è quello che ci viene fornito dal recente rapporto dell’Ispra: nel 2022 sono stati 21 gli ettari di suolo consumati ogni giorno, rendendo il territorio nazionale ancora più impermeabile: inutile stupirsi se la pioggia fa il resto.

Maurizio Guccione