“Pnrr, un fiume di soldi grazie a Tambellini“

“Leggiamo con interesse del ‘fiume di soldi’ a disposizione della città grazie ai fondi del Pnrr: la certificazione che gli unici progetti portati avanti dalla giunta Pardini sono quelli pensati e finanziati dalla tanto criticata amministrazione Tambellini”.

A dirlo sono i consiglieri del Pd. “Un fiume di soldi frutto di un lavoro attento e capillare della precedente giunta per un totale di ben 27 progetti e 45 milioni di euro lasciati in eredità, da spendere sul territorio e da utilizzare per migliorare e cambiare il volto della città”.

“Evidentemente - proseguono - e già ne avevamo avuto il sentore, non tutto quello che è stato fatto dalla giunta Tambellini è da dimenticare. La continuità con il passato - tema carissimo in campagna elettorale alla coalizione di destra - è più che chiara: le opere di cui il sindaco e i suoi si fanno vanto sono state progettate, presentate e finanziate tra il 2021 e l’inizio del 2022, ben prima dunque della campagna elettorale. A quasi due anni dalla vittoria, quindi, resta ancora poco chiara quale sia la visione e la programmazione futura dell’attuale amministrazione rispetto alla crescita di Lucca. Una menzione speciale, in questo senso, la merita il fantomatico parcheggio interrato che Pardini vuole realizzare fuori Porta Santa Maria per ben 25 milioni di euro: nel suo programma elettorale si legge che il finanziamento sarebbe dovuto avvenire tramite fondi Pnrr, ma nei 27 progetti che interessano Lucca non ce n’è traccia”.