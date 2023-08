“Pnrr, Salvini rassicura Pardini a Lucca: la Lega conferma”

Fondi Pnrr, il ministro Salvini rassicura il sindaco Pardini sugli stanziamenti per Lucca: lo conferma la Lega in un comunicato a firma del segretario provinciale Riccardo Cavirani e comunale Salvadore Bartolomei.

"Come spesso accade, ogni tanto vengono fuori voci su presunti tagli ai finanziamenti – spiegano Cavirani e Bartolomei – bene ha fatto il sindaco Pardini a chiedere direttamente a Salvini se fosse cambiato qualcosa nelle ultime ore. Salvini, dimostrando che Lucca ha il posto che merita nella considerazione del Governo Meloni, ha rassicurato il primo cittadino lucchese sul fatto che i progetti che sono stati confermati il 28 luglio scorso non hanno subito tagli e che il blocco delle opere previste con i soldi del Pnrr per il Comune di Lucca va avanti regolarmente. Ne eravamo certi, ma bene ha fatto Pardini a chiederlo in maniera esplicita. Tutto bene, dunque, e procediamo ancora più compatti e decisi per migliorare la nostra città".

Dalla Lega anche soddisfazione per la delega proprio sui progetti Pnrr al capogruppo in Comune Armando Pasquinelli.

"Una scelta importante – aggiungono – che premia il lavoro del consigliere e del nostro partito su un tema determinante come quello del Pnrr e degli interventi a esso collegati. L’amministrazione comunale di Lucca sta facendo un ottimo lavoro per il rilancio della città e questi fondi rappresentano una grande occasione per diversi interventi di rilievo".