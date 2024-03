Pnrr, un fiume di soldi per Lucca: tesoretto da 45 milioni di euro per finanziare 27 progetti

Lucca, 3 marzo 2024 – Sono 27 i progetti del Pnrr riguardanti il territorio di Lucca gestiti dall’amministrazione comunale. La cifra è considerevole: si parla di 45.742,963 milioni di euro, che rappresentano un vero e proprio tesoretto da investire in vari settori. Una somma importante grazie alla quale il territorio trarrà indubbi benefici in termini di riqualificazione.

Vediamo nel dettaglio quali sono i progetti, tra parentesi l’importo assegnato. Palestra di San Lorenzo a Vaccoli (2.969.890,00) risanamento e adeguamento sismico; impianti sportivi località acquedotto (5.770.976,00), riqualificazione e riorganizzazione impianti; impianto sportivo a Massa Pisana (300.000,00), rifunzionalizzazione con rifacimento campi gioco e attrezzature; palestra Bacchettoni(1.663.124,00) lavori di restauro; mercato del Carmine (4.046.000,00), completamento del miglioramento sismico e opere accessorie; Villa Bottini (2.503.000,00) riqualificazione sistemazioni esterne; magazzini S. Filippo (2.517.000,00) demolizione struttura e nuova costruzione di locali per laboratorio teatrale e magazzino; realizzazione di Parco Urbano in Via della Scogliera (500.000,00), sistemazione arboree, inserimento di attrezzature ricreative e percorso visita; impianto polivalente Santa Maria del Giudice (600.000,00) costruzione spogliatoi e acquisto attrezzature; palazzo Orsetti (850.000,00), restauro strutturale ed efficientamento energetico della copertura; sottopasso ciclopedonale in Piazzale Ricasoli (1.800.000,00); ; sito comunale e servizi digitali per il cittadino (328.160,00) miglioramento dell’esperienza d’uso del sito e dei servizi digitali per il cittadino; migrazione al cloud dei servizi digitali dell’amministrazione; territorio comunale (419.124,00) 18 servizi da migrare; piattaforma Digitale Nazionale Dati (162.748,00); housing first (710.000,00) soluzioni di alloggi temporanei in appartamenti raccolti in piccoli gruppi sul territorio, destinati a singoli o nuclei familiari in difficoltà estrema o senza dimora; stazioni di posta (1.090.000,00) centri servizi per contrasto alla povertà estrema: accoglienza notturna, presidio sociale e sanitario, fermo posta per residenti con indirizzo fittizio, mediazione culturale, orientamento ai servizi territoriali; rafforzamento dei servizi sociali a sostegno della domiciliarità (330.000,00), costituzione di equipe professionali per la diffusione dei servizi sociali sul territorio; sostegno per il rientro a domicilio da strutture ospedaliere; percorsi di autonomia per persone con disabilità (715.000,00); rafforzamento dei servizi sociali e prevenzione del fenomeno del “burn out” (210.000,00); acquisto autobus e infrastrutture per il Tpl (7.471.861,00) rinnovo flotte bus, treni verdi – bus; acquisto autobus e infrastrutture per il Tpl (7.786.941,00) rinnovo flotte bus, treni verdi – bus; ripristino movimenti franosi lungo viabilità comunale (600.000,00); messa in sicurezza della Via di Tramonte (800.000,00); messa in sicurezza della Via di Pieve Santo Stefano (450.000,00); messa in sicurezza della Via di Chiatri (300.000,00), intervento di ripristino e consolidamento scarpate in Via di Chiatri; messa in sicurezza della Via di Piazzano (300.000,00); messa in sicurezza della viabilità comunale a Brancoli e Vinchiana (550.000,00).

Mau.Guc.