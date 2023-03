Pnrr e rischio corruzione Dipendenti pubblici e professionisti a lezione

Dipendenti pubblici e professionisti a lezione di anticorruzione, in vista del Pnrr. Al termine delle due sessioni di corsi formativi svolti nei mesi di giugno-luglio e settembre-ottobre 2022 dedicati ai dipendenti provinciali e dei Comuni del territorio, sui temi dell’anticorruzione, della trasparenza e dell’antiriciclaggio, la Provincia di Lucca organizza infatti un seminario formativo che si terrà martedì 14 marzo nell’Antica Armeria di Palazzo Ducale.

L’incontro - dal titolo “Fare rete per l’integrità e l’efficienza” - è rivolto, in particolare, agli stessi referenti del corsi formativi precedenti e allargato ad altri Enti, nonché agli Ordini e ai Collegi professionali di Lucca patrocinatori dell’evento, con il riconoscimento dei crediti formativi. Il Seminario – organizzato dalla Direzione Generale della Provincia di Lucca - affronterà le novità del Nuovo Piano Nazionale Anticorruzione, con l’intervento del Prefetto di Lucca Francesco Esposito e la relazione di un Consigliere ANAC estensore dello stesso. Si parlerà di anticorruzione e della delicata quanto attuale problematica della gestione dei fondi PNRR dell’Unione Europea. Infine verranno presentate le Linee Guida predisposte dalla Provincia di Lucca in quanto misure minime di prevenzione della corruzione da consegnare agli enti del territorio.

Il programma dell’incontro – che sarà moderato e coordinato dal Direttore generale della Provincia di Lucca Roberto Gerardi - prevede i saluti istituzionali del presidente della Provincia Luca Menesini, l’intervento del Prefetto Francesco Esposito, poi a seguire i contributi di Piero Antonelli, Direttore generale dell’Unione Province d’Italia e di Marco Querqui, Comandante provinciale della Guardia di Finanza di Lucca.

Gli altri interventi previsti sono di Consuelo Del Balzo, consigliera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac) che parlerà di integrità e semplificazione nelle gestione della cosa pubblica nel nuovo Piano nazionale anticorruzione; di Italo Borrello dirigente Uif (Unità di informazione finanziaria) che si soffermerà sui presìdi di prevenzione antiriciclaggio e tutela dell’integrità dell’azione pubblica; di Vito Di Terlizzi (Comando provinciale Guardia di Finanza di Lucca) sul tema: Indicatori di anomalia e di rischio nelle procedure di affidamento. Infine i contributi di Manuela Sodini e Cristiana Bonaduce, della Fondazione PromoPA che illustreranno le Linee Guida a protezione del territorio. L’incontro si terrà sia in presenza, sia in videoconferenza.