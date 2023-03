Pm10, limiti più severi per le emissioni nell’aria

Inquinamento da emissioni generate dai caminetti, arriva una decisione destinata a generare nuove polemiche: la commissione Ambiente della Regione Toscana, guidata da Lucia De Robertis (Pd), ha approvato, ma solo con i voti della maggioranza, la proposta di legge che introduce nuove disposizioni per il rispetto dei valori limite per il materiale particolato PM10 e il biossido di azoto NO2 nelle aree della Toscana dove questi sono stati superati per un numero di giorni maggiore di quello consentito.

Un provvedimento che, per il particolato, interessa la Piana di Lucca, ivi compresi diversi Comuni della Valdinievole, in provincia di Pistoia. Prima della votazione sull’atto, che ha registrato il voto positivo dei consiglieri di maggioranza e quello negativo delle opposizioni, sono intervenuti il vicepresidente Alessandro Capecchi (FdI), Cristiano Benucci (Pd), Massimiliano Riccardo Baldini (Lega), Francesco Gazzetti(Pd), rispettivamente per interrogarsi sul "ruolo del Consiglio regionale", per riconoscere quanto la norma abbia bisogno del "necessario dinamismo", per parlare di "imbarazzo giuridico quale specchio di imbarazzo politico", per recepire l’impegno della Giunta "nell’andare incontro alle amministrazioni comunali, facendole uscire dalla indeterminatezza".

"Ricordo che, al di là della procedura di infrazione, noi abbiamo ben chiare le slide portateci dall’Università di Firenze nell’audizione sul progetto Patos 3 che parlano di situazione pericolosa per la salute dei cittadini – ha affermato De Robertis – e questo chiama in causa tutti noi".

Per mitigare gli effetti, la commissione ha votato all’unanimità un emendamento – sollecitato dai consiglieri del territorio Valentina Mercanti, Marco Niccolai e Mario Puppa, del Pd – per ridurre l’importo della sanzione amministrativa, portandola da un minimo di 300 euro a un massimo di 3000, anziché da un minimo di 500 ad un massimo di 5000. Il percorso di approfondimento sulla legge aveva visto la commissione confrontarsi sia con i quattordici Comuni interessati dal provvedimento (Altopascio, Capannori, Lucca, Montecarlo, Porcari, Buggiano, Chiesina Uzzanese, Massa e Cozzile, Monsummano Terme, Montecatini Terme, Pescia, Pieve a Nievole, Ponte Buggianese e Uzzano), per conoscere la loro opinione sugli adempimenti a loro carico, che con Anci e assessorato regionale.