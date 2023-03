"Pm10, dopo l’incendio nemmeno l’ombra"

"Da anni ci ripetono che la colpa dell’inquinamento dell’aria nella Piana é dovuta alle polveri sottili sprigionate dalla combustione del legno in stufe e caminetti - commenta Liano Picchi, del coordinamento dei Comitati Ambientali della Piana - Quando domenica scorsa é bruciato il magazzino della Essity, 7mila metri quadrati colmi di tonnellate di carta, abbiamo subito pensato che le polveri sottili sarebbero schizzate a valori stratosferici. Il tissue é prodotto quasi esclusivamente dalla cellulosa, che a sua volta é estratta dal legno. E’ uno studio ARPAT a confermarci che la combustione della cellulosa produce un particolato fine ricco di levoglucosano dalla cui presenza ne deduce la responsabilità delle biomasse. Con un facile sillogismo possiamo quindi azzardare che un intero bosco stipato nel magazzino sotto forma di carta, in poche ore é andato in fumo".

"Consultando la centralina ARPAT di Capannori però - prosegue Picchi - delle micidiali PM 2,5 e PM 10 nemmeno l’ombra, anzi rispetto ai giorni precedenti erano addirittura diminuite stazionando a 28 contro i 75 raggiunti nel mese precedente. Increduli siamo andati a consultare le altre centraline poste dal CNR tutt’intorno alla zona interessata, cercando nei dati orari i presunti picchi raggiunti tra domenica e lunedì: tutte con valori inferiori ai giorni precedenti. Altrettanto per le più piccole e pericolose PM 2,5. Insomma tutto il contrario di quanto da mesi, se non anni, sindaci e Regione ci stanno raccontando".

"Da ieri sera - conclude - purtroppo siamo nuovamente avvolti nella nebbia e questa umidità farà schizzare le nostre centraline, ma per quello bisognerebbe scomodare il cartario, ed é più facile fare ordinanze ai cittadini".